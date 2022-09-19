Москва, , 16:40 — REGNUM VK запустил коммуникационный сервис для школ под названием «Сферум». Соответствующая информация опубликована в блоге компании 19 сентября.

VK Дарья Драй © ИА REGNUM

Учебный профиль будет располагаться в VK Мессенджере — там школьники, учителя и родители смогут общаться между собой, участвовать в чатах и конференциях, а также обмениваться учебными материалами. Сервис позиционируется как «отдельное закрытое и безопасное образовательное пространство».

Пользователям «Сферума» доступны групповые чаты на более чем 1 тыс. человек, аудио- и видеозвонки без ограничений. У школьников, учителей и родителей также есть возможность записывать голосовые сообщения и читать их текстовые расшифровки, хранить и пересылать большие файлы.

Добавим, что для начала общения педагогу необходимо создать чат в VK Мессенджере и поделиться ссылкой-приглашением или QR-кодом с учениками и родителями. Проект разработан при поддержке Минпросвещения и Минцифры РФ.

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