Москва, , 16:39 — REGNUM Центральный банк России 6 сентября сообщил, что российским брокерам будет запрещено исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Ограничение вступит в силу 1 октября 2022 года, а начиная с 2023 года по предписанию ЦБ брокерам и вовсе будет запрещено проводить сделки с активами из недружественных стран для клиентов.

Деньги © ИА REGNUM

Это предписание вызвало неоднозначную реакцию у представителей финансового рынка. Так, президент НАУФОР Алексей Тимофеев отмечал, что запрет «бьет по общей ликвидности и разнообразию финансовых инструментов на российском рынке, его индустрии и инфраструктуре».

В то же время, по словам главы аналитического департамента Amarkets Артема Деева, россияне, которые осознанно хотят продолжать торговлю бумагами из США и еврозоны — будут искать альтернативы, в том числе за счет торговли через дружественные юрисдикции.

Казахстан — финансовый мост

Одним из наиболее популярных альтернативных путей для россиян является Казахстан. Еще в начале весны многие из наших сограждан начали активно заниматься карточным туризмом, оформляя счета в банках стран постсоветского пространства. Однако, в отличие от банковских услуг, брокерские требует более сложного процесса оформления и имеют ряд ограничений, из-за чего доступ к ним оказался сильно затруднен.

Российские инвесткомпании в большинстве своем не стали предлагать услуги по релокации средств клиентов в Казахстан — сосредоточившись на обслуживании в России. Одним из немногих брокеров, которые сегодня предлагают российским клиентам перевести средства в юрисдикцию республики, стал Freedom Finance, входящий в холдинг FF Global.

«Фридом Финанс» — компания с российскими и казахскими корнями, которая много лет оказывала брокерские услуги россиянам внутри страны. После того как финансовые отношения между Россией и западными странами осложнились, компания приняла решение продать российский бизнес, и сосредоточиться на развитии в Казахстане, куда предложила релоцироваться своим клиентам.

В Казахстане же Freedom Global действительно создал уникальную структуру, позволяющую россиянам удаленно открыть счет и торговать привычными финансовыми инструментами.

Просто — как дважды два

Открыть счет у FFG в Казахстане россияне могут даже удаленно — для этого потребуются только российский и заграничный паспорта, а также российский ИНН. Счет откроется всего за 3 дня, а доступ к торгам можно будет получить через Tradenet, объяснили в компании. Еще одним позитивным моментом является отсутствие необходимости получения статуса квалифицированного инвестора для доступа ко многим инструментам западного фондового рынка.

Также клиентам предлагается пополнение счета в двух валютах: долларах или тенге, а делать это во избежание комиссий рекомендуется через дочерний банк FFG — ФФИН Казахстан. Сама компания при этом заявляет о полном отсутствии комиссии за пополнение. Вывод средств через банк также может быть бесплатным — если продержать средства на депозите более двух недель – в остальных случаях она составит 0,3%.

Впрочем, для открытия счета в казахском банке россиянам с лета 2022 года требуется личное присутствие — без него получить необходимый казахский ИНН будет невозможно.

Регуляторные и санкционные риски

С точки зрения российского законодательства торговля через Казахстан не требует от россиян больших усилий. Однако, поскольку FFG является иностранным брокером, клиентам из России придется самостоятельно уведомлять ФНС об открытии счета и отчитываться о прибыли.

В Казахстане деятельность Freedom Finance контролируется Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА). МФЦА — это специальная зона в Казахстане, в которой действует особый правовой режим. Она была создана для того, чтобы привлекать инвестиции в бизнес и госпроекты Казахстана. У этой зоны специальный статус, который прописан в Конституции РК, есть собственная судебная система, которая функционирует на базе права Англии и Уэльса. В МФЦА работает Астанинская фондовая биржа (AIX), и там же зарегистрирована компания FFG. Таким образом, Freedom Finance в Казахстане подпадает под вполне четкие и однозначные регуляторные нормы.

Если говорить о санкционном риске, важно понимать — что, находясь в том числе и в юрисдикции «недружественных» стран, FFG соблюдает санкции, введенные против российских компаний и некоторых физлиц. В то же время, санкции не касаются большого числа россиян, поэтому для них никаких ограничений при торговле через Freedom Global быть не может.