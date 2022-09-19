Вашингтон, 19 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года в результате ДТП в США погибло 20 175 человек, что стало самым высоким показателем с 2006 года, сообщает 19 сентября Reuters со ссылкой на предварительный отчет американского регулирующего органа.

JerzyGorecki Автомобильная пробка

Отмечается, что в Штатах смертность на дорогах резко возросла с начала пандемии COVID-19.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США сообщила 19 сентября, что во втором квартале смертность на дорогах снизилась на 4,9%. Это первое снижение данного показатели после семи кварталов постоянного роста. Несмотря на это смертность в США из-за аварий значительно превышает уровень до пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в США в результате дорожной аварии погибли несколько человек, включая членов команды по гольфу из университета Новой Мексики.