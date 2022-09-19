Краснодар, , 16:38 — REGNUM Кубань передала очередную партию гуманитарной помощи мирным жителям, эвакуированным из Харьковской области. Люди получат 37 тонн продуктов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края 19 сентября.

Гуманитарная помощь беженцам с Донбасса в ПВР «Аэлита» Александр Погожев © ИА REGNUM

Для жителей Харьковской области сформировано 16 тыс. пакетов с продовольствием. Одна фура отправилась в Белгородскую область, вторая — на границу с Харьковской областью.

«Всего с территории Харьковской области эвакуировались более 15 тысяч человек. Конечно, все хотят вернуться домой. Уверен, в обозримом будущем ситуация изменится. А пока стоит задача установить со всеми контакт, помочь обустроиться на новом месте», — отметил председатель Совета министров Харьковской области Андрей Алексеенко, прибывший на Кубань, чтобы поддержать вынужденных переселенцев.

Краснодарский край отправил в Донбасс и на освобождённые территории б. УССР около 1 тыс. тонн вещей, продуктов и стройматериалов. Кубань также принимает жителей Харьковской области, прибывших в Россию.