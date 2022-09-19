Минск, 19 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Белоруссии в иностранной валюте на уровне SD (выборочный дефолт). Об этом говорится в сообщении агентства.

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Вместе с подтверждением рейтинга в иностранной валюте на уровне выборочного дефолта долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте на уровне CCC с негативным прогнозом, а краткосрочный — C. Прогноз по долгосрочному рейтингу в нацвалюте эксперты S&P обозначили как негативный.

Рейтинг по четырем выпускам еврооблигаций, по которым на август были назначены выплаты процентов, понижен с СС до D (дефолт). Это связано с решением Минфина исполнять обязательства в белорусских рублях вместо прописанных в договоре долларов.

Как сообщалоИА REGNUM, в конце июня Белоруссия перечислила держателям еврооблигаций очередные проценты, но сделала это в белорусских рублях. В Минфине объяснили это техническими трудностями, иностранные банки отказываются переводить средства инвесторам.