Саратов, , 16:35 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено до конца суток 19 сентября в Саратовской области. Синоптики прогнозируют грозу в сочетании с ливнем, градом, шквалистым ветром до 25 м/с, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Непогода Дарья Драй © ИА REGNUM

Во вторник, 20 сентября, сохранится облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, локально ливни и град. Ветер северный 4-9 м/с, локально до 23 м/с. Ночью воздух прогреется до 9 градусов тепла, днем — до +22 °C.

В среду и четверг, 21–22 сентября, вероятность дождя сохранится. Ветер западный с переходом на северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит около +13 градусов, днем потеплеет до +23 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии 19 сентября ожидается гроза с порывистым ветром до 17 м/с.

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