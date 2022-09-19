Ижевск, 19 сентября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. По итогам января-июля текущего года в Удмуртии родилось 7349 детей, при этом умерли 10 949 человек, свидетельствуют данные Удмуртстата. Естественная убыль населения республики составила 3510 человек за указанный период.

Отток населения

При этом рождаемость снизилась на 690 детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, смертность сократилась на 1122 человека.

На территорию республики за семь месяцев прибыло 7765 человек, покинули регион — 8937 граждан. Миграционная убыль составила за указанный срок 72 человека.

Таким образом, за семь месяцев текущего года население Удмуртии сократилось на 3582 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, естественная убыль населения России в июле 2022 года составила 17 817 человек, что почти в пять раз ниже показателя июля прошлого года. Естественная убыль населения за семь месяцев составила 401,6 тысячи человек, что на 110,9 тысячи человек, или на 21,6%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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