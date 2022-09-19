Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Водители транспортных средств устали стоять в пробке на выезде к Пулковскому шоссе Санкт-Петербурга, вблизи аэропорта «Пулково», и решили срезать дорогу по траве. Это следует из видео очевидца, которым поделился Telegram-канал «Мегаполис».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

На кадрах видно, как часть машин в объезд пробки поехала по траве. После одного нетерпеливого водителя нарушить ПДД решились и другие. Среди них были как внедорожники, так и обычные машины типа седан.

Напомним, что ситуация на Пулковском шоссе резко осложнилась из-за ремонтных работ. Они продлятся до 28 сентября. Сейчас на участке до съезда к аэропорту «Пулково» отмечается пробка в семь баллов, к тому же уже произошла авария.

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Напомним, в Санкт-Петербурге к 2029 году из поселка Шушары Пушкинского района планируется построить скоростную трамвайную линию до международного аэропорта «Пулково».