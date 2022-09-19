Москва, 19 сентября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Правительство России не планирует включать продукты питания в перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта. Об этом 19 сентября заявил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«По продуктам питания у нас дефицита точно нет», — пояснил он позицию министерства, добавив, что включение продовольствия в перечень параллельного импорта не обсуждается.

Напомним, на минувшей неделе Минпромторг предложил внести в список товаров для параллельного импорта вина, шампанское, виски, коньяк и другие алкогольные напитки известных брендов.