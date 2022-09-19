Москва, , 16:37 — REGNUM Гражданам 52 стран будет предоставлена возможность оформления единой визы на специально созданном сайте, сообщили 19 сентября в пресс-службе МИД РФ.

Здание МИД России Culture.ru

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что ведутся работы, которые должны завершиться к концу года, по созданию специализированного сайта МИД РФ «по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз с целью обеспечения их эффективной защиты от беспрецедентно массированных DDoS-атак».

Российскому руководству МИД РФ предложит систему оформления единых электронных виз «с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы».

Также будет представлен полный перечень из 92 КПП через государственную границу России, «через которые иностранные граждане могут въезжать» в страну по этим визам.