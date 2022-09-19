Москва, , 16:32 — REGNUM Жители РФ, пытаясь восстановить доходность, утраченную в связи с падением ставок по валютным вкладам в российских банках, переводят часть средств в иностранные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, что жители РФ с весны 2022 года стали переводить за рубеж в разы больше денежных средств, чем прежде.

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«Такую динамику можно объяснить несколькими факторами. Помимо панических настроений, фактором стал сезон отпусков и низкая валютизация вкладов. На 1 июля 2022 года она снижалась до рекордно минимальных с 2007 года значений 10,9% (на 1 августа уже 12,2%). Валютные вклады потеряли привлекательность (комиссии, околонулевые ставки, ограничения на снятие валюты не могли не сказаться отрицательно). И жители РФ, пытаясь восстановить доходность, переводят часть средств в иностранные банки», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что в РФ будет расти запрос на валютные депозиты.