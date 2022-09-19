Эрзинский район, Тыва, 19 сентября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. На территории Тувы действующих лесных пожаров не осталось. Три крупных очага локализованы в Тандинском и Улуг-Хемском районах, потушено одно возгорание в Эрзинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Глава республики Владислав Ховалыг выразил благодарность главе МЧС России Александру Куренкову за своевременно оказанную поддержку. Однако, несмотря на стабилизацию обстановки, в регионе сохраняется режим ЧС в лесах — запрещено посещение лесов, разведение костров, выжигание травы и мусора.

Добавим, что режим был объявлен 8 сентября, когда в лесах Тувы действовало около 20 лесных пожаров, крупнейшие из которых были зафиксированы в Эрзинском районе.

«В 30 км от села Эрзин горели леса на общей площади 900 га, в 24 км от села Морен лес горел на 370 гектарах. Перейдя государственную границу, из Монголии пришла огненная стихия, которая захватила 850 гектаров эрзинской земли», — отметили в правительстве.

На помощь тувинским пожарным в борьбе с огнём прибыли отряды спасателей из Красноярского края и Хакасии, а также аэромобильная группировка МЧС. Вместе им удалось отстоять населённые пункты.