Москва, 19 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Институт развития интернета (АНО «ИРИ») открыл прием заявок на специальный конкурс для региональных СМИ, в рамках которого распределит гранты на создание социально значимого контента в Интернете. Участвовать смогут СМИ из всех регионов РФ, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Лимит денежных средств на поддержку каждого грантополучателя — не более 500 тысяч рублей. Сами проекты должны быть выпущены не позднее 31 марта 2023 года.

Заявки можно подать с 19 сентября до 18.0010 октября 2022 года.

Отбор проектов будет проводиться по направлению «Специальные интернет-проекты в СМИ» по тематическим линиям, аналогичным темам Кнкурса на создание государственного (национального) контента в цифровой среде. Контент должен обязательно размещаться на сайтах сетевых СМИ.

Ознакомиться с документацией отбора и подать заявку можно на сайте ИРИ.