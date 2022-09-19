В США во время аварии на авиатурнире Jet Gold Race погиб пилот
Вашингтон, 19 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В США в результате крушения одномоторного самолета во время соревнований на национальном чемпионате по воздушным гонкам в Рино погиб пилот, сообщает 19 сентября UPI.
Крушение произошло во время соревнований Jet Gold Race, сообщила Ассоциация гонок Рино.
«Все остальные пилоты благополучно приземлились. Гоночные операции на 2022 год приостановлены», — рассказала ассоциация, подтвердив, что в катастрофе пострадал только один самолет.
Фред Теллинг, исполнительный директор и президент Reno Air Racing Association, сообщил журналистам на пресс-конференции, что национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США займутся расследованием.
Напомним, что 16 сентября 2011 года 11 человек погибли и 70 получили серьезные травмы, когда авиалайнер Galloping Ghost, P-51 Mustang, врезался в зрителей во время соревнований Jet Gold Race.