Минск, , 16:39 — REGNUM Личные переводы белорусских граждан из-за границы в первом полугодии составили $536 млн, а денежные переводы работающих — $323,7 млн. Об этом сообщает Нацбанк Белоруссии.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Личные переводы белорусов из-за границы увеличились с $435,6 млн в первой половине прошлого года до $536 млн в первом полугодии нынешнего. Чистая оплата труда (минус выплаченные подоходные налоги) составила $173,7 млн, в прошлом году — $168,6 млн.

Денежные переводы работающих выросли с $224,5 млн до $323,7 млн. Отправленные из страны денежные переводы, наоборот, упали с $118 млн до $96,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, личные переводы из-за границы в статистике Нацбанка включают все трансферты между домашними хозяйствами-нерезидентами и резидентами Белоруссии, а также чистую оплату труда работников-нерезидентов.