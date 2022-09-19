19 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили заявления Зеленского о намерении вернуть Крым, акцентировав внимание на том, что из уст главы киевского режима льется только лож.

Валерий Ходячий, , 17:05 — REGNUM Новости о продвижении специальной операции ВС России на территории б. УССР звучат из каждого чайника. Весь мир следит за развитием событий, и Южная Корея не исключение. Несмотря на то, что пользователей южнокорейских социальных сетей часто штормит при обсуждении данной темы, в вопросе возвращения Крымского полуострова киевскому режиму жители страны Утренней свежести встали на сторону Москвы.

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В недавнем интервью Reuters глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что он не намерен отказываться от своих планов по возвращению Крыма.

«Так может случиться, что Крым вернется дипломатическим путем. Так может статься. Безусловно, люди больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Но что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что киевский режим сможет жить спокойно только в том случае, если вернет под контроль все территории, которые находились под контролем режима до 2014 года. Для этого необходимо продолжать бороться за них военным путем, отметил Зеленский.

Между тем южнокорейское издание подчеркивает, что интервью Зеленского состоялось уже после сообщения президента России Владимира Путина о том, что Москва хотела бы как можно скорее разрешить военный конфликт.

Ранее в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер выразил сожаления по поводу того, что Киев отказался от мирных переговоров.

«Очнись от влажных мечтаний», — призывает cjdt***.

«Псих», — утверждает rxkp***.

«Если Крым будет возвращен, Зеленский станет героем киевского режима», — считает chan***.

«Этот вопрос очень привлекает международное сообщество. Но что он будет делать дальше? У всего есть своя цена», — пишет stra***.

«Надеюсь, что Крым будет возвращен и мы вернемся к нашей повседневной жизни», — ssun***.

«Вам не надоело ещё? Зима уже близко», — указывает hyun***.

«Вы до сих пор ему верите? Он же настоящий лжец, как ни откроет рот, так только и говорит неправду», — отмечает jesu***.

Владимир Зеленский в окопе president.gov.ua

«Кроме Крыма Россия должна отдать побережье Черного моря, где находятся газовые месторождения. В качестве возмещения ущерба», — считает booj***.

«С помощью дипломатии? Ты в своем уме?» — недоумевает anib***.

«Он намерен добиться своих целей силой… А сил-то хватит?» — вопрошает herb***.

«Предположим, он выиграет. Но тогда напрашивается один нескромный вопрос: как он будет возвращать деньги за предоставленное вооружение?» — недоумевает stil***.

«Раз такой умный, может, сам возьмешь в руки оружие и пойдешь в первые ряды?» — интересуется open***.

«Не стоит заходить слишком далеко. Не стоит зацикливаться на прошлом. То, что уже потеряно, не вернуть. Просто живите дальше, смотрите в будущее. Если вы не прекратите это, мир погибнет из-за вас», — советует dasr***.

«Даже если перебьют всех жителей оккупированных территорий, Зеля все равно будет пытаться вернуть Крым. Нынешняя ситуация продолжит сохраняться до тех пор, пока кто-то из лидеров не умрет», — предполагает kizi***.

«Крым изначально был частью России», — пишет bong***.

«Если киевский режим откажется от присоединения к НАТО и даст свое разрешение на эксплуатацию военно-морских баз в Крыму, Москва отведет войска», — рассуждает faro***.