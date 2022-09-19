Ижевск, , 16:24 — REGNUM В Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в нападении на ломбард. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике. Им оказался безработный ранее судимый за кражу 45-летний житель Ижевска.

Жан Беро. Ломбард

По версии следствия, в вечернее время подозреваемый в медицинской маске вошел в ломбард на улице Ворошилова в Ижевске. Угрожая продавцу похожим на пистолет предметом, он стал требовать передачи денежных средств. Однако девушка-продавец смогла нажать тревожную кнопку. Мужчина испугался и убежал. В сейфе на момент преступления находилось 175 тыс. рублей.

Затем мужчина выбросил в мусорный бак верхнюю одежду. Предметом, который использовался в качестве оружия, оказался игрушечный пистолет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с использованием предметов, используемых в качестве оружия»). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, при попытке ограбления магазина, нижегородец ударил охранника канцелярским ножом. Инцидент произошел 22 июня в одном из торговых центров в городе. Мужчина «пытался вынести из магазина три дорогие машинки для стрижки волос».

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