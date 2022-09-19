София, , 16:25 — REGNUM В результате крупной спецоперации, проведенной сотрудниками службы госбезопасности и полиции Болгарии, в Софии была задержана группа нелегальных иммигрантов из Северной Африки. Об этом 19 сентября сообщает БНР.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По предварительным данным, 25 нелегалов скрывались на съёмной квартире в одном из элитных софийских районов. Все задержанные лица – поданные Королевства Марокко, ранее незаконно пересекшие турецко-болгарскую границу. Предполагается, что они намеревались попасть в одну из стран Западной Европы.

Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о начале спецоперации по противодействию проникновению нелегалов на болгарскую территорию. Для этого на болгарско-турецкую и болгарско-греческую границу было откомандировано до 700 военнослужащих элитных подразделений армии Республики Болгария.

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