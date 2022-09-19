19 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

В результате очередных ударов киевских террористов по Донецку погибли 16 мирных жителей, в том числе два ребёнка.

Александр Комаров, , 17:20 — REGNUM 19 сентября киевские террористы нанесли очередные удары по Донецку. Погибли 16 мирных граждан. Среди них два ребёнка.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрелы города ведутся уже восемь лет. В этот раз ВФУ, щедро поддерживаемые странами НАТО, ударили по рынку, магазину и остановке общественного транспорта. Активист из Екатеринбурга Сергей Колясников отмечает: мирные люди гибнут в Донбассе каждый день. В том числе и те почти семь месяцев, которые проводится специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации территории бывш. УССР и по защите ДНР и ЛНР.

«Не знаю, где там находятся наши красные линии. Начали мы по-настоящему или нет. Но прошло почти семь месяцев с начала спецоперации. И каждый день в течение этих семи месяцев на Донбассе гибнут мирные люди, женщины, дети, старики», — сказал Сергей Колясников.

Общественник также добавил, что российским деятелям пора окончательно отринуть все надежды примириться с Западом. С теми, кто столетиями мечтал нас уничтожить, на чьей совести геноцид и смерть десятков миллионов людей по всему миру, мира невозможно. Также Колясников подчеркнул, что пора уничтожить киевский режим как нацистское, бесчеловечное государственное образование. Восемь лет у нас было, чтобы убедиться в том, что окопавшееся на территории б. УССР фашистское зверьё необучаемо. «Сегодня они нам ещё раз это доказали», — написал блогер.

С Колясниковым солидарны и многие другие интернет-пользователи. Не все выражения стоит приводить без цензуры, и людей с их бьющими через край эмоциями вполне понять. «Это уже не красные линии, это уже кровавые реки», — пишет некая Helena.

Последствия обстрела территории рынка «Сокол» в Кировском районе Донецка. 19.09.2022 г. Официальный сайт ДНР

«Нет слов. Не представляю, что в мыслях людей Донецка и всего Донбасса», — написала некая Маша.

«Натовцы опять обстреливают мирных граждан. Это их обычное занятие… Грабители и убийцы», — высказалась Анна.

«Ответ вменяемый будет??? Каждый день погибшие», — отметилась с комментарием некая Ольга.

«Ужас какой! Поразрывало людей», — добавил Александр. И выразил недоумение по поводу того, что освобождение Донбасса от бандеровской чумы длится столь долго.

«Неужто нет средств для более быстрого его освобождения? Уверен, есть! Просто нет политической воли», — считает Александр.

Данил К. полагает, что проблески разума появятся у киевских правителей только тогда, когда «начнём делать им больно». «Словами их не проймёшь», — говорит гражданин.

Когда же такое станет возможно? По мнению некоторых пользователей, вначале нужно разобраться в России с теми высокопоставленными деятелями, которые всё надеются на переговоры с киевскими террористами. Возмездие за гибель мирных людей может «испортить фон для переговорного процесса», — иронично написал некий Иван И.

«Сколько можно, после всего этого говорить о каких-то переговорах с этими убийцами», — возмущённо спрашивает другой форумчанин.

А Ольга О. замечает: «Кто ж даст «отринуться» от Запада? Жёны, дети, имущество, любовницы — ВСЁ ТАМ».

И всё же люди ждут возмездия киевским террористам за гибель мирных жителей Донбасса. И до сих пор не понимают, почему с киевским режимом Россия столь «деликатничает».

Последствия обстрела пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. 19.09.2022 г. Официальный сайт ДНР

«Почему там есть целая инфраструктура, почему все перевалочные пункты во Львове работают, почему тяговые подстанции целые, почему стоят мосты. Цена этой мягкости — в тех видео», — написал Стас Б., упомянув размещённые в интернете видео о последствиях обстрелов Донецка террористами.

На фоне многих гневных эмоциональных комментариев есть и другие. Некий K Bess признался, что у него складывается ощущение, будто «международное сообщество» пытается таким образом выкинуть Россию из ООН.

«Ждут, что Россия психанёт и пошлёт ООН. Берут измором. Иначе объяснить такое поведение не получается», — считает гражданин.

Также комментаторы предлагают жителям Донбасса эвакуироваться. «Местным можно посоветовать — увозите оттуда детей, нормальной жизни в Донецке очень долго не будет», — высказался Олег. А некоторые граждане предлагают эвакуировать всех жителей Донбасса в Россию. По их словам, это позволит сберечь жизни мирных людей.

Возможно, эвакуация на сегодняшний день — действительно способ избежать новых жертв. Вопрос лишь в том, где разместить всех жителей Донбасса. Ведь родственники в России есть далеко не у всех.

Что касается ответа за непрекращающиеся обстрелы Донбасса и за гибель мирных людей, в том числе детей, то союзные войска продолжают спецоперацию. Об этом ежедневно сообщает Минобороны России. Можно не сомневаться: рано или поздно все те лица, которые причастны к обстрелам мирных граждан, ответят за свои преступления. Если, конечно, доживут до суда.

Читайте развитие сюжета: Бундесвер передаёт Киеву две системы залпового огня MARS II и 50 бронемашин