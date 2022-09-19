Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Блогер Юрий Хованский дал интервью для шоу «Осторожно: Собчак» впервые после своего возвращения из-под ареста. Выпуск с его участием доступен на одноимённом YouTube-канале с 19 сентября.

Юрий Хованский KirillSorokin

В ролике Хованский рассказал о времени, проведённом в СИЗО, своём желании эмигрировать в Сербию, а также о новом романе. Блогер признался, что у него появилась возлюбленная, после встречи с которой он впервые задумался о женитьбе. «Я допускаю этот вариант (заключение брака — ИА REGNUM).. чтобы показать свою любовь и серьёзность намерений», — рассказал Хованский.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году Хованский стал фигурантом уголовного дела из-за исполненной в 2018 году песни о теракте «Норд-Ост». Блогер провел пять месяцев в СИЗО, а затем находился под запретом определённых действий вплоть до июля 2022 года. В сентябре Хованского исключили из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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