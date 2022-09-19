Кострома, 19 сентября 2022, 17:51 — REGNUM Заведующую одного из отделений Костромской областной психиатрической больницы уличили в эксплуатации пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в костромском отделении общероссийского профсоюза работников здравоохранения «СОЦПРОФ».
О нарушениях общественникам и руководству сигнализировал медбрат, работающий в больнице. Он рассказал, что супруг заведующей периодически забирает недееспособного больного на несколько часов, а затем вновь возвращает в медучреждение.
Профсоюз обратился в прокуратуру Костромского района, но надзорное ведомство переадресовало жалобу в департамент здравоохранения региона. Чиновники подтвердили факт «проведения социально-средовой реабилитации» пациента за территорией больницы и расценили это как дисциплинарный проступок. За него врач получила выговор, а руководство медучреждения — «строгое указание на осуществление контроля» медика. Прокурорской проверки на этот счёт не проводилось.
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