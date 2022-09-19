Кострома, 19 сентября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Заведующую одного из отделений Костромской областной психиатрической больницы уличили в эксплуатации пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в костромском отделении общероссийского профсоюза работников здравоохранения «СОЦПРОФ».

Костромская областная психиатрическая больница

О нарушениях общественникам и руководству сигнализировал медбрат, работающий в больнице. Он рассказал, что супруг заведующей периодически забирает недееспособного больного на несколько часов, а затем вновь возвращает в медучреждение.

«По разговорам в отделении было понятно, что его эксплуатировали для рытья каких-то траншей или колодцев, а так же, больной привлекался к работе на огородном участке, принадлежащему врачу», — говорится в заявлении медбрата.

Профсоюз обратился в прокуратуру Костромского района, но надзорное ведомство переадресовало жалобу в департамент здравоохранения региона. Чиновники подтвердили факт «проведения социально-средовой реабилитации» пациента за территорией больницы и расценили это как дисциплинарный проступок. За него врач получила выговор, а руководство медучреждения — «строгое указание на осуществление контроля» медика. Прокурорской проверки на этот счёт не проводилось.