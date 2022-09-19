Волгоград, 19 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки военнослужащих, добровольцев, участвующих в специальной военной операции, и их семей предусмотрят власти Волгоградской области, сообщает 19 сентября пресс-служба администрации региона. Речь идёт о гарантиях трудовых отношений и приоритетном обучении детей участниов СВО.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

О необходимости расширения поддержки защитников Донбасса заявил губернатор Андрей Бочаров на встрече с ветеранским активом. Так, по словам главы региона, «будет справедливо», если дети участников спецоперации после школы смогут продолжить обучение в вузах и ссузах в приоритетном порядке в рамках целевого набора. Также, власти собираются усовершенствовать трудовые гарантии для добровольцев, участвующих в СВО.

«На мой взгляд, необходимо совершенствовать вопросы трудовых отношений участников спецоперации с работодателями, а именно в рамках правового поля закрепить возможность сохранения за военнослужащими и добровольцами-участниками СВО рабочих мест или предусмотреть гарантии предоставления им равноценных участков другой работы после выполнения задач СВО и возвращения к мирной жизни», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, из Волгоградской области на защиты Донбасса отправилось более 1,3 тысячи добровольцев.