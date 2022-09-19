Минск, 19 сентября 2022, 16:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил ту бесспорную истину, что нынешняя польская власть в ментальном отношении ничем не отличается от своих предшественников в межвоенный период и в годы Второй мировой войны, которые стремились вписаться в фашистскую империю Гитлера и бредили войной против СССР даже после разгрома Германии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября высказал философ Лев Криштапович.
«Сегодня польско-шляхетские политики любят изображать межвоенную Польшу в образе этакого божественного агнца, якобы принесенного в жертву Гитлеру и Сталину. Этот политический лубок прочно вошел в польско-шляхетскую ментальность и лежит в основе так называемой исторической политики современной Польши. Чем отличается историческое знание от исторической политики? Тем, что историческое знание, базирующееся на диалектике познания, четко различает истинное и ложное в истории. Историческая же политика основывается на софистике и представляет казусное мышление, преследующее своей целью убедить, что только польско-шляхетская точка зрения на 17 сентября 1939 года является исторической правдой. Это и есть софистика, когда события выхватываются из реального исторического контекста и подгоняются под безумные интересы польской шляхты», — считает философ.
По его мнению, «польские безмозглые политики не просто мечтают, а сознательно ведут дело к войне на Европейском континенте, нисколько не задумываясь, что такая война приведет к уничтожению всей Европы». «Польские политики уже давно говорят о польских задачах на Востоке, подразумевая под этим захват белорусских и малороссийских земель и создание Четвертой Речи Посполитой от «можа до можа», о репарациях от ФРГ и России. Как видим, польская шляхта продолжает маяться дурью о величии Польши и её исторической роли не только на Востоке, но и на Западе, все забыв и ничему так не научившись у музы Клио. Следует согласиться с Черчиллем, что польским политикам не место у государственного кормила, а в сумасшедшем доме», — заявил Криштапович.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 17 сентября заявил, что за рубежом формируются силовые структуры для осуществления госпереворота в Белоруссии и возврата к границам 1939 год (когда западная Белоруссия находилась в составе Польши).