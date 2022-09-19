Минск, , 16:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил ту бесспорную истину, что нынешняя польская власть в ментальном отношении ничем не отличается от своих предшественников в межвоенный период и в годы Второй мировой войны, которые стремились вписаться в фашистскую империю Гитлера и бредили войной против СССР даже после разгрома Германии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября высказал философ Лев Криштапович.

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Лев Криштапович «Блистательную характеристику польской шляхте дал Черчилль. Во время московской встречи с главой польского эмигрантского правительства в Лондоне Миколайчиком в 1944 году Черчилль констатировал: «Недавно я беседовал с вашим генералом Андерсом, и мне кажется, что он тешит себя надеждой, что после разгрома Германии союзники затем разобьют Россию. Это сумасшествие. Русских разбить невозможно!.. Мы сообщим всему миру, каково ваше безрассудство. Вы стремитесь развязать войну, в которой погибнет 25 млн. человек. Вы не правительство, вы ослепленные люди, которые хотят уничтожить Европу. Вас следует посадить в больницу для умалишенных». Черчиллевская характеристика польской шляхты полностью применима и к нынешней правящей элите Польши. Белорусский народ, хорошо знавший природу польского шляхтича, метко окрестил его поведение как безмозглое. Нынешняя польская шляхта уже стремится в самом Европейском союзе играть роль вашингтонской политической гиены и на полном серьезе безумствует о войне против России и Белоруссии»

«Сегодня польско-шляхетские политики любят изображать межвоенную Польшу в образе этакого божественного агнца, якобы принесенного в жертву Гитлеру и Сталину. Этот политический лубок прочно вошел в польско-шляхетскую ментальность и лежит в основе так называемой исторической политики современной Польши. Чем отличается историческое знание от исторической политики? Тем, что историческое знание, базирующееся на диалектике познания, четко различает истинное и ложное в истории. Историческая же политика основывается на софистике и представляет казусное мышление, преследующее своей целью убедить, что только польско-шляхетская точка зрения на 17 сентября 1939 года является исторической правдой. Это и есть софистика, когда события выхватываются из реального исторического контекста и подгоняются под безумные интересы польской шляхты», — считает философ.

По его мнению, «польские безмозглые политики не просто мечтают, а сознательно ведут дело к войне на Европейском континенте, нисколько не задумываясь, что такая война приведет к уничтожению всей Европы». «Польские политики уже давно говорят о польских задачах на Востоке, подразумевая под этим захват белорусских и малороссийских земель и создание Четвертой Речи Посполитой от «можа до можа», о репарациях от ФРГ и России. Как видим, польская шляхта продолжает маяться дурью о величии Польши и её исторической роли не только на Востоке, но и на Западе, все забыв и ничему так не научившись у музы Клио. Следует согласиться с Черчиллем, что польским политикам не место у государственного кормила, а в сумасшедшем доме», — заявил Криштапович.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 17 сентября заявил, что за рубежом формируются силовые структуры для осуществления госпереворота в Белоруссии и возврата к границам 1939 год (когда западная Белоруссия находилась в составе Польши).