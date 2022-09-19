Париж, , 16:21 — REGNUM Финалист президентских выборов во Франции Марин Ле Пен назвала «неумолимым» «великое возвращение народов Европы», «политическую революцию» и «отказ от Европейского союза», который «уже даже не федеральный, а имперский», передает BFM TV.

Марин Ле Пен European Parliament

Эти «народные и национальные движения» победили «вчера Швецию, завтра Италию, послезавтра, вероятно» Нидерланды с «происходящим там смелым и мирным крестьянским восстанием» против «голландской глобалистской державы», как оценила Марин Ле Пен, после беспрецедентной победы правых на выборах в законодательные органы Швеции.

Марин Ле Пен также пообещала «великий политический сдвиг».

По международным вопросам Марин Ле Пен осудила «речь Урсулы фон дер Ляйен, главы Европейской комиссии, о ситуации на территории бывшей УССР, обвинив европейскую политику в «опасной воинственной позе». Марин Ле Пен в Национальном собрании также обвинила «Евросоюз в неуместных и бездумных санкциях» против России.

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