Москва, 19 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Делегация США в Женеве фактически призналась в проведении на территории бывшей УССР биологических экспериментов на малообеспеченных людях и на лицах, проходящих лечение в психиатрических учреждениях, заявил 19 сентября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Об этом он рассказал по итогам консультативного совещания государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве.

«Крайне неубедительно выглядели объяснения США и [киевского режима] относительно вывоза штаммов и биоматериалов граждан [бывшей УССР] и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения — пациентах психиатрических больниц», — сказал Кириллов.

Он пояснил, что в ходе обсуждения этого вопроса делегация США «признала подобные факты» с оговоркой о том, что такая практика «была нечастой».