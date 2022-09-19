Выборг, Ленинградская область, , 16:21 — REGNUM Дорожники целиком обновили один из двух основных путей к городу Выборгу — подъезд от федеральной трассы «Скандинавия», сообщили 19 сентября в пресс-службе областной администрации.

Подъезд к Выборгу. lenobl.ru

Интенсивность движения транспорта по отремонтированному подъезду к Выборгу превышает пять тысяч машин в сутки.

«Ленавтодору» удалось синхронизировать работы по ремонту самой трассы и стройке искусственного освещения с тротуарами, которая велась в рамках отдельного контракта. Таким образом, теперь магистраль новая и светлая», — заметили в пресс-службе.

Кроме того, почти на четырех километрах трассы дорожники уложили два слоя нового асфальта, укрепили обочины, поставили посадочные площадки с пандусами и нанесли бело-жёлтую разметку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что одновременно реконструкция сейчас продолжается на трех участках «Скандинавии» общей протяженностью около 55 км — от развязки на пересечении с дорогой «Рощино — Цвелодубово» до начала обхода Выборга, где планируется завершить работы в 2024 году.

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