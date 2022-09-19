Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Проект трамвайной линии от станции метро «Купчино» до жилого микрорайона Славянка на юге Северной столицы получил одобрение в Санкт-Петербургском Центре государственной экспертизы. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Новая трамвайная линия на юге Петербурга улучшит транспортную инфраструктуру Славянки и поселка Шушары. Социальную значимость трамвайного маршрута отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Жители ждут появления новых маршрутов и продолжения обновления подвижного состава. Совместно с концессионером мы создадим удобную и современную транспортную инфраструктуру, что позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть», — заявил Беглов.

Специалисты проверили все технические и технологические решения проекта, включая искусственные сооружения и автоматизированные системы управления. Госэкспертиза заключила, что предложения проекта рационально решают задачу развития транспортной инфраструктуры юга города.

Строительство трамвайной линии стартовало в августе 2022 года. Её протяжённость составит более 21 км. Маршрут будет включать 24 остановки.