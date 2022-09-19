Горно-Алтайск, 19 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Республике Алтай по итогам 2021 года оборот товаров розничной торговли вырос на 14,3% и достиг 36,4 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Более половины оборота составили непродовольственные товары. Самыми популярными товарами стали бензин (9,2%), мужская, женская, детская одежда (3,9%), лекарственные средства (3,2%), автомобили легковые и дизтопливо (по 2,6%).

Среди продуктов питания в республике лидируют мясо и мясные продукты (7,7%), молочные продукты (4,2%), кондитерские изделия (4,0%).