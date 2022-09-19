Бишкек, 19 сентября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. При рассмотрении систематически вспыхивающих вооружённых конфликтов между Таджикистаном и Киргизией следует обратить внимание на сильное влияние фактора афганского наркотрафика. Об этом 17 сентября написал в своём телеграм-канале директор Института психолого-экономических исследованийАлександр Неверов.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт на таджикско-киргизской границе

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«Он делает невыгодным масштабную дестабилизацию всем государствам региона. В Южно-Кавказском случае (конфликт между Арменией и Азербайджаном — Прим. ИА REGNUM) такого фактора нет, зато есть энергетический и логистический», — констатировал он.

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Продолжая рассказывать о различиях между причинами боестолкновений в Ферганской долине и в Закавказье, эксперт отметил, что карабахский конфликт носит межнациональный характер, а экономические интересы в условиях формирования новой логистической структуры мировой экономики — за его прекращение.

»Конфликт в [Туркестане] в большей степени экономический, за контроль над границей, а потом уже может стать межнациональным», — добавил он.

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Говоря о внешних факторах, аналитик указал на то, что в армяно-азербайджанский конфликт готовы вмешаться Турция и Иран, причём не гнушаясь силовыми методами.

«Причём оба государства имеют с регионом конфликта границы. В конфликте в Средней Азии у этих игроков общих границ с зоной конфликта нет», — подчеркнул он.

Также Александр Неверов отметил, что Ферганская долина как зона конфликта огромный полиэтнический и густонаселенный регион, а зона вооружённого противостояния в Закавказье относительно малолюдна.

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