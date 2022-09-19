Новая Каховка, Бывш. УССР, , 16:14 — REGNUM Город Новая Каховка в Херсонской области 19 сентября в очередной раз был обстрелян бандеровскими боевиками, сообщает телеграм-канал местной администрации.

Каховская ГЭС Никита Третьяков ИА REGNUM

Отметив, что по Новой Каховке ВСУ выпустили 20 ракет, городская администрация информирует: «Под обстрелом традиционно была Каховская ГЭС. Наше ПВО сбило большинство ракет».

Уточняется, что прилёты зафиксированы в районе шлюза ГЭС и в районе посёлка городского типа Казацкое.

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