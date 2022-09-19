Стокгольм, 19 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. 19 сентября лидер Шведских демократов Йимми Окессон провел переговоры с тальманом риксдага Швеции Андреасом Норленом, которому сообщил, что его партия намерена добиваться смены власти после победы правых сил на выборы в парламент. Подробности передал телеканал SVT.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

«Шведские демократы рассматривают это как нечто долгосрочное. Как возможность сломить столетнюю гегемонию Социал-демократов в Швеции», — сказал политик.

Журналисты пишут, что дальше Окессон отказался от комментариев на пресс-конференции. Он отказался вдаваться в детали о процессе переговоров с Умеренными, пока не будет чего-то конкретного.

«Шведские демократы сегодня являются крупной партией. Крупнейшей партией в данной правительственной альтернативе. Мы намерены максимально защищать такие интересы», — дал понять Окессон.