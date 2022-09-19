Вашингтон, 19 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Первая леди США Джилл Байден планирует выступить на мероприятии, посвященном месяцу испаноязычного наследия, и, возможно, попытается реабилитироваться после прошлой неудачи, когда ее высмеяли за сравнение латиноамериканцев с «утренним тако», сообщает 19 сентября Fox News.

(сс) The White House Джилл Байден

«Да, первая леди проведет прием в честь месяца испаноязычного наследия в Белом доме и продолжит взаимодействовать с обществом во время своих поездок по стране», — сообщила Элизабет Александер, директор по коммуникациям первой леди.

Несмотря на планы принять участие в праздновании месяца испаноязычного наследия, Джилл Байден до сих пор публично не комментировала неудачное сравнение с «утренним тако».

Напомним, что в начале июля Джилл Байден, выступая перед группой испаноязычных избирателей на ежегодной конференции 2022 UnidosUS в Сан-Антонио, сравнила латиноамериканцев с «тако». После этого в ее адрес посыпалась критика. Так, ее осудила национальная ассоциация латиноамериканских журналистов (NAHJ).