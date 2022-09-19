* Галкин — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 сентября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Актёр Станислав Садальский считает, что комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) «срежиссировал» просьбу его жены Аллы Пугачёвой к Минюсту о признании её иноагентом. Артист опубликовал пост на эту тему в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Dmitry Rozhkov Станислав Садальский

«Однозначно срежиссировано и написано Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)«, — уверен Садальский. «Я восхищаюсь Аллой как женой. Именно так и должна настоящая жена (декабристка) поддерживать своего мужа. У Макса просто посттравматический стресс, который является следствием потери основной части доходов. Мне его не жалко, а Алле сочувствие», — написал актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комика Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) внесли в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента. После этого его супруга, певица Алла Пугачёва, обратилась к Минюсту с просьбой признать её иноагентом вслед за мужем.