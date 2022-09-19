Париж, , 16:10 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила с речью перед сторонниками партии «Национальное объединение», передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидер партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции выступила после выступлений Луи Алиота и Джордана Барделлы, двух претендентов на место главы политической партии.

«Если я покину пост президента «Национального объединения», я не откажусь от политической борьбы, от защиты французов, от воли вести страну по пути выздоровления», — написала Марин Ле Пен в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным европейским статистическим агентством Евростат, стоимость хлеба в ЕС в период с августа 2021 года по август 2022 года подскочила в среднем на 18%.

Читайте также: Стоимость хлеба в ЕС подскочила на 18% — Евростат

Читайте развитие сюжета: Ле Пен хвалит «патриотическую волну» в странах Европы