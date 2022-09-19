Тайбэй, 19 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Пять китайских военных кораблей и девять самолётов армии Китая были замечены за день в прилегающем к Тайваню регионе. Об этом 19 сентября говорится в ежедневной сводке минобороны острова.

隐世高人 Самолет ВВС НОАК

При этом, по данным ведомства, по меньшей мере четыре самолета ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

Так, уточняется, что в манёврах участвовали два истребителя Су-30, один J-16 и истребитель-бомбардировщик JH-7. Тайваньские военные в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

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Как сообщало ИА REGNUM, обострение конфликта в Тайваньском проливе началось после посещения острова спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе. С тех пор власти Тайваня регулярно сообщают о нарушении китайскими военными медианной линии.

Напомним, 16 сентября Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню пять военных кораблей и 43 самолёта. При этом, по данным минобороны острова, 20 самолётов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, пройдя «срединную линию» в Тайваньском проливе.

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