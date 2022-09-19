Йошкар-Ола, 19 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Суд в Марий Эл изменил наказание осужденному за преступления против собственности 40-летнему жителю республики. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Sledcomrf.ru Колония

В марте 2021 года мужчина был осужден и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. В марте 2022 года неотбытую часть наказания заменили принудительными работами.

В исправительном центре, где он должен был выполнять работы, мужчину ознакомили с порядком отбывания оставшейся части наказания и предупредили об ответственности за нарушения.

Однако в августе текущего года после краткосрочного выхода за пределы исправительного центра мужчина вернулся к месту отбывания наказания пьяным.

Решением суда принудительные работы были заменены на один год два месяца и 23 дня в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель главы Намского района Николай Соловьёв вместо условного срока лишения свободы будет отбывать наказание в колонии. Такое решение принял суд, оставив без изменения срок заключения в 7,5 лет.

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