Стокгольм, 19 сентября 2022, 16:15 — REGNUM Несколько минут назад стало известно, что тальман риксдага Андреас Норлен поручил лидеру партии Умеренные Ульфу Кристерссону изучить условия формирования правительства Швеции. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров со всеми лидерами партий, кроме социал-демократов Магдалены Андерссон, передают шведские СМИ.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Moderaterna.se

«Я принял такое решение на фоне результатов прошедших обсуждений, исходя из того, что партии, представляющие большинство мандатов в новом риксдаге, который собирается на следующей неделе, отметили кандидатуру Ульфа Кристерссона как наиболее подходящую», объявил тальман.

Особенностью является и то, что тальман не ограничил сроки для Кристерссона. Однако Норлен добавил, что новый тальман риксдага, которого изберут через несколько дней, установит временные рамки.

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