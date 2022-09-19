Стокгольм, 19 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Несколько минут назад стало известно, что тальман риксдага Андреас Норлен поручил лидеру партии Умеренные Ульфу Кристерссону изучить условия формирования правительства Швеции. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров со всеми лидерами партий, кроме социал-демократов Магдалены Андерссон, передают шведские СМИ.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

«Я принял такое решение на фоне результатов прошедших обсуждений, исходя из того, что партии, представляющие большинство мандатов в новом риксдаге, который собирается на следующей неделе, отметили кандидатуру Ульфа Кристерссона как наиболее подходящую», — объявил тальман.

Особенностью является и то, что тальман не ограничил сроки для Кристерссона. Однако Норлен добавил, что новый тальман риксдага, которого изберут через несколько дней, установит временные рамки.