Москва, 19 сентября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Тем странам, которых выталкивают США, не остается ничего другого, как строить свою систему экономических связей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

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«Вскоре после восстания американских штатов против британской метрополии Англия попыталась задушить изменников короне, объявив морскую блокаду.

И тогда лишь широкой международной коалиции во главе с Францией и Россией удалось отстоять свободу мореплавания, что и обеспечило экономическую основу победы мятежников.

Вскоре после получения независимости США вступили в войну с мароканскими пиратами, которые пропускали через свои воды лишь английские корабли, поскольку Лондон платил им регулярную дань.

И в дальнейшем борьба за свободу торговли была тем ключом, который открывал Америке доступ на всё новые и новые рынки и привлекавшим к ним все больше союзников.

Попытка ненадолго отступить от этого курса стоила США Перл-Харбора, японцы, почти за век до этого принужденные к открытию страны командором Пири, обиделись, когда их свобода торговли была ограничена.

Но всё закончилось для США относительно удачно — в ходе той войны даже Британии пришлось открыть американцам доступ к торговле с её колониями, что и сделало доллар главной мировой валютой.

Но чем меньше у США уверенности в своем техническом и экономическом превосходстве, тем большее число стран им приходится обкладывать санкциями, пытаясь вытеснить их из мировой торговли. Тем самым они сокращают ту долю мировой экономики, которая ими контролируется.

И, значит, свои доходы и выгодность нахождения в этой контролируемой ими части мира. Тем же странам, которые они выталкивают, не остается ничего другого, как строить собственную систему экономических связей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что введение СШАВ санкции сближает страны, против которых они были введены.

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