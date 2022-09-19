Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» не имеет отношения к высказываниям депутатов парламента, которые вышли из партии. Об этом 19 сентября заявил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

Он отреагировал на заявление посла США в Тбилиси Келли Дегнан. Она сказала, что в Вашингтоне задают вопросы по поводу нападок на американскую дипломатическую миссию со стороны депутатов.

«Я не понимаю, зачем тут притягивать «Грузинскую мечту»? Если есть определённые вопросы по высказываниям наших бывших коллег, у посла есть возможность свободно встретиться и поговорить с ними», — сказал Папуашвили.

Напомним, депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили, вышли из «Мечты», заявив, что им не позволяют обнародовать важную информацию. После этого они выступили с рядом обвинений в адрес Вашингтона и Дегнан, а также Евросоюза в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ.

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