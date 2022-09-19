Москва, 19 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Конечно, мелкий саксонский депутат, это не та фигура, которая реально влияет на отношения наших стран или определяет стратегию. Поэтому заявление Штефана Вайля можно было бы и проигнорировать, если бы не мотивация, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки газа

«А мотивирует он отказ от «Северного потока — 2» не отсылками к антимонопольным мерам и страной регистрации оператора, как это было два года назад, когда никакой СВО на территории бывшей УССР не было, не санкциями, последовавшими за началом этой операции, когда газопровод уже был заморожен без всяких санкций, а тем, что, якобы, потеряно доверие к России, как к надежному поставщику. Видимо, прежние аргументы уже никого не работают.

А с новыми аргументами придется работать, чтобы выяснить, по чьей вине поставки газа из России были нарушены. И, пожалуй, они могут стать основой для серьезных исков со стороны германских потребителей.

В частности, к Польше, перекрывшей газ по трубоброводу «Ямал-Европа», компании Сименс и Канаде, сорвавшим замену и обслуживание турбин на СП-1. И в результате этих исков вопрос о надежности поставщика снимается легко — все ходы записаны.

А вот вопрос со снабжением Европы газом решаться будет уже сложнее. Поскольку нарушение обязательств - вполне себе повод для дальнейшего пересмотра контрактов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток-2» никогда не будет запущен, заявил премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль.

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