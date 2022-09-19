посёлок Куйтун, , 15:59 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о вопиющем случае жестокости: по версии следствия, 16 сентября 22-летний житель Куйтунского района не менее пяти раз бросал полуторагодовалого малыша, пока тот не скончался. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Кровь

Следователями СК проводятся необходимые следственные действия. На проверке показаний на месте молодой человек показал как совершал преступные действия, раскаявшись в содеянном. Известно, что обвиняемый состоит на психиатрическом учете. В семье воспитывается еще трое малолетних детей.

Сегодня по ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на два месяца.

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летом 2022 года в Туве состоялся суд по делу об убийстве семимесячной девочки. В совершении преступления винили 45-летнего отца ребёнка.

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