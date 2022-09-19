Ульяновск, 19 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Ульяновске из-за наступившей холодной погоды и дождей отменили особый противопожарный режим. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Mpr73.ru Противопожарные мероприятия в Ульяновской области

В администрации отмечают, что в связи с понижением температуры и осадками, которые привели «к снижению уровня пожарной опасности до 1-2 класса», глава Ульяновска Дмитрий Вавилин подписал постановление о снятии особого противопожарного режима. Соответствующее постановление вступит в силу 20 сентября. Ранее в регионе долгое время сохранялся пятый, наивысший уровень пожарной опасности (чрезвычайный).

Отметим, 19 августа стало известно о том, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал указ о введении особого противопожарного режима в 12 муниципалитетах, в которых определён пятый класс пожарной опасности, в их числе — Ульяновск. В региональной столице соответствующее постановление Дмитрий Вавилин подписал через несколько дней.

Напомним, что с 9 августа в лесах Ульяновской области ограничено пребывание граждан.

Подробнее: В Ульяновске ввели особый противопожарный режим

Как сообщало ИА REGNUM , ранее спасатели предупредили, что 19 сентября местами по области пройдёт гроза с сильным ветром, его порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду.