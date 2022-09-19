Москва, 19 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Встреча президента Владимира Путина с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком состоится в Москве 20 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Милорад Додик и Владимир Путин

«Да. Есть», — подтвердил Песков, отвечая РИА Новости на вопрос о том, есть ли в планах главы государства такая встреча.

Ожидается, что Путин и Додик обсудят двусторонние отношения России с Боснией и Герцеговиной, энергетику, политическую обстановку в балканском регионе и мире.

Прибытие Додика в Москву ожидается 19 сентября, других встреч в рамках визита у него не запланировано.

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