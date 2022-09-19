Путятинский район, Рязанская область, 19 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Подъездную дорогу к усадьбе Андрея Тарковского в посёлке Мясной Путятинского района поручил привести в порядок врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Об этом он сообщил 19 сентября в социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Руководитель провёл выездное совещание на объекте культурного наследия регионального значения. Усадьба советского режиссёра — знаковое место для поклонников его творчества, деятелей кино и туристов. Здесь постоянно обновляется экспозиция, однако необходимо привести в порядок подъездную дорогу к музею. Соответствующую задачу Павел Малков поставил перед региональным минтрансом.

«Кроме того, планирую обсудить создание областного культурного центра «Тарковский» с Минкультуры РФ. Проект важный, для его реализации потребуется федеральная поддержка. Такими местами в области нужно дорожить и развивать их», — подчеркнул врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что пост министра транспорта региона покинет Вадим Решетник.