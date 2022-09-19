Москва, 19 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Действующий президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев отказался от участия в выборах нового главы академии. Об этом он сообщил 19 сентября на общем собрании членов РАН.

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«В этих сложных условиях я благодарю поддерживающих меня членов РАН, я уверен, что их большинство», — сказал в обращении Сергеев.

При этом он пояснил, что его решение вынужденное.

«События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. Это вынужденное решение», — отметил глава РАН.

Он добавил, что выборы президента академии проходят в «беспрецедентных условиях», многие члены академии «подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Сергеев является президентом РАН с 2017 года. До этого он руководил Институтом прикладной физики в Нижнем Новгороде.