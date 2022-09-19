Москва, 19 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В преддверии промежуточных выборов в Конгресс администрация США делает всё, чтобы как-то снизить цены в стране, в том числе на топливо во всех видах, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Из-за этого массированно выбрасывается на рынок нефть из стратегических запасов. И это при том, что на носу сезон ураганов в Атлантике, традиционно приводящих к перебоям в добыче на буровых Мексиканского залива, а также начало отопительного сезона.

Соответственно, после выборов дефицит на рынке может обостриться, а компенсировать его будет нечем из-за израсходования резервов.

В этой ситуации европейцам для того, чтобы перекупить газ и нефть из США потребуется платить значительно больше, что при текущем состоянии европейской экономики довольно затруднительно.

Дополнительным фактором риска выступает уровень зимних температур. Если зима будет суровой в Европе, что потребует дополнительных расходов на газ, то и в США она, скорее всего, тоже будет холодной.

Это затруднит выработку энергии солнечными и ветряными станциями, как это уже случалось в прошлые годы. Соответственно, американцам будет не до экспорта.

Конечно, формулировка «не пережить зимы» — это некая драматизация. Зиму они, конечно, переживут, но сокращение производства и ухудшение бюджетного баланса неизбежны.

Впрочем, Европа может пойти на некие палиативные решения, в частности, решить вопрос с турбинами «Северного потока — 1», формально не отказываясь от санкций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению аналитиков консалтинговой компании «Яков и Партнеры», Европа не переживет зиму без российского газа.

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