Джакарта, 19 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Всемирный банк прогнозирует, что в следующем году многие страны окажутся на грани экономического спада, однако Индонезии это не грозит, сообщает CNN Indonesia.

Pingnews.com Офис Всемирного банка

В своем последнем докладе Всемирный банк сообщил, что в 2023 году произойдет глобальная рецессия. Спусковым крючком является повышение процентных ставок.

Экономист Теуку Рифки заявил, что есть два фактора, которые ведут страну к рецессии. Во-первых, медленный экономический рост. В Индонезии рост экономики, по словам эксперта, может составить выше 5% в первом и втором кварталах 2022 года. Во-вторых, высокая инфляция. В Индонезии, хотя инфляция растет, ее все еще можно контролировать. Это не похоже ни на одну другую страну, где инфляция взлетела как сумасшедшая, например, США и ЕС достигли своего самого высокого уровня за последние десятилетия.

По его словам, действительно существуют негативные настроения в Индонезии из-за повышения цен на топливо, но это не повлияет слишком существенно. Более того, правительство готовит подушку безопасности для бедных, поэтому оно не оказывает слишком большого давления на покупательную способность.