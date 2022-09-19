Калининград, , 15:54 — REGNUM Более 10 бомбардировщиков Су-24М Балтийского флота в рамках военных учений осуществили перебазирование на запасные аэродромы в Калининградской области. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе флота.

Фронтовой бомбардировщик Су-24М Alexander Mishin

«В рамках проверки боевой готовности с экипажами фронтовых бомбардировщиков Су-24М состоялось учение по перебазированию на запасные аэродромы в Калининградской области», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в маневрах было задействовано более десяти Су-24М авиаполка соединения морской авиации флота.

Летчики и инженерно-технический состав во время учений отработали подготовку бомбардировщиков к вылету, вывод их из-под удара условного противника в воздухе. Т

Кроме того, летчики на различных высотах, в том числе на предельно низких, провели воздушные бои с условным противников.